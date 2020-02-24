В Афганистане подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвержден в городе Герат, на западе Афганистана, сообщил министр здравоохранения страны Ферозуддин Фероз.

Заболевший - мужчина 35 лет, прибыл из провинции Кум в Иране, его состояние удовлетворительное.

Министр добавил, что всего с подозрением на вирус были госпитализированы трое прибывших из Ирана, у двоих этот диагноз не подтвердился.

Более 1 тыс. только жителей Герата за последние две недели посетили провинцию Кум в Иране, где отмечены факты заболевания, поэтому этим гражданам уделяется особое внимание.

На фоне распространения заболевания в Афганистане ввели уголовную ответственность за вывоз медицинских масок из страны.