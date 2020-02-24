Заражение коронавирусом выявили у жителей Бахрейна и Кувейта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Бахрейне, информирует в понедельник издание Gulf Daily News.

По его данным, пациент, госпитализированный с признаками заражения, недавно прибыл из Ирана.

У троих подданных Кувейта, которые также недавно вернулись из Ирана, по результатам анализов также выявлено заражение коронавирусом.

Ранее в понедельник стало известно о первом выявленном случае заражения в Афганистане. Заболевший также недавно прибыл из Ирана.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.