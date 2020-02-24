Россия отвергла причастность к взлому серверов Демпартии США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Обвинения в адрес России со стороны США во взломе серверов Демократической партии безосновательны, но Москва готова это обсудить, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента МИД РФ по вопросам международной информационной безопасности Андрей Крутских.

"Нам совершенно непонятно, на чем основаны эти обвинения. Но при этом мы готовы их обсуждать. Мы неоднократно предлагали американцам сесть за стол переговоров и обсудить каждое конкретное обвинение. Докопаться до истины, кто что сделал и что не сделал", - сказал Крутских в интервью газете "Коммерсант".

Так Крутских прокомментировал публикацию Минюстом США отчета о том, как были взломаны серверы Демократической партии и как распространялась выкраденная оттуда информацию по сети.

Он заявил, что эта тема должна обсуждаться "на уровне профессионалов, а не через СМИ, как они это делают". "Мы также предлагали им обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, наподобие тех, что были даны сторонами в 1933 году. Но они отвергли это предложение и продолжают отказываться от переговоров", - добавил российский дипломат.