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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Путин сменил спецпредставителя президента по сотрудничеству в информационной безопасности

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности директора соответствующего департамента МИД России Артура Люкманова.

"Возложить на директора департамента информационной безопасности МИД РФ Люкманова Артура Рушановича обязанности спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности", - говорится в указе от 25 июля, опубликованном на портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал Андрей Крутских.

Владимир Путин МИД Андрей Крутских Артур Люкманов
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