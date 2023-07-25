Путин сменил спецпредставителя президента по сотрудничеству в информационной безопасности
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил своим спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности директора соответствующего департамента МИД России Артура Люкманова.
"Возложить на директора департамента информационной безопасности МИД РФ Люкманова Артура Рушановича обязанности спецпредставителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности", - говорится в указе от 25 июля, опубликованном на портале правовой информации.
Ранее этот пост занимал Андрей Крутских.