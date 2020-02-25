Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее увеличилось на 60 человек

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - До 893 человек выросло в Южной Корее число зараженных коронавирусом, увеличившись за истекшие сутки на 60 подтвержденных случаев, сообщают местные СМИ со ссылками на медицинские власти.

Всего с начала распространения вызываемого коронавирусом заболевания в стране скончались восемь человек.

Из 60 новых зарегистрированных случаев заражения 49 приходятся на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан.

Два больных выявлено в столице Южной Кореи городе Сеуле.

Как сообщает агентство "Ренхап", власти разрабатывают меры по введению жесткого карантина вокруг Тэгу и Северного Кенсана, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.