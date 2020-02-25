Минобороны Южной Кореи закрыло на дезинфекцию свой пресс-центр

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Республики Корея закрыло на дезинфекцию свой пресс-центр и зал для проведения брифингов после того, как оператор местного новостного канала был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

В уведомлении для журналистов министерство сообщило, что помещения на первом этаже главного здания ведомства в Сеуле будут закрыты до среды в качестве меры предосторожности против распространения вируса COVID-19.

По данным чиновников, оператор местного новостного телеканала был госпитализирован с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Результаты его тестов будут известны позже во вторник.

Объединенный комитет начальников штабов также запретил посетителям заходить в свое здание, расположенное в том же комплексе.

По состоянию на конец понедельника в Южной Корее подтверждено 833 случая инфицирования и зарегистрировано восемь летальных исходов.