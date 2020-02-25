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Трамп объявил о контроле над распространением коронавируса в США

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в стране находится под контролем.

"Мы находимся в контакте со всеми связанными с этим (коронавирусом - ИФ) странами", - написал Трамп в твиттере.

Он добавил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и ВОЗ работают совместно над этой проблемой "усердно и очень умно".

"Фондовый рынок начинает выглядеть очень хорошо для меня! " - отметил Трамп.

Тем временем ведущие американские фондовые индексы на закрытии торгов в понедельник продемонстрировали резкое падение на фоне опасений о распространении вируса. Так индекс Dow Jones Industrial Average упал в понедельник на 1,031 пункта, что стало одним из самых больших падений за один день, вызванных ростом опасений по поводу распространения коронавируса за пределами Китая.

США Дональд Трамп коронавирус

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