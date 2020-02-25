В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Первый случай заражения новым типом коронавируса выявлен на юге Швейцарии, сообщает Федеральное ведомство по здравоохранению Конфедерации.

Заболевший зафиксирован в италоязычном кантоне Тичино, этот человек посетил Италию около десяти дней назад, где принимал участие в мероприятии недалеко от Милана. Все лица, которые контактировали с заболевшим, который госпитализирован, помещены на карантин.

"Этот первый диагностированный случай в Швейцарии не меняет оценки риска: новый коронавирус на данный момент представляет только средний риск для швейцарского населения", - указывается в сообщении.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. Число заразившихся там приближается к 300, скончались семь человек.