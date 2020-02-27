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В Женеве из-за коронавируса отменили выставку элитных часов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Организаторы крупной женевской выставки элитных часов Watches & Wonders решили отменить мероприятие в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса нового типа COVID-19.

"Watches & Wonders в Женеве отменяет предстоящее мероприятие, которое было запланировано на 25-29 апреля 2020 года", - сообщили организаторы.

Они отметили, что такое решение принято, чтобы обеспечить защиту здоровья гостей, журналистов, партнеров и команд участников. Организаторы принесли извинения и добавили, что уже начали подготовку к выставке 2021 года.

В этом году в шоу должны были принять участие более 30 компаний, которые занимаются производством наручных часов. Среди них - такие люксовые бренды, как Cartier, Montblanc, Vacheron Constantin и Hermes. В прошлом году мероприятие посетили 23 тыс. человек.

По последним данным, в Швейцарии зафиксировано четыре случая заражения COVID-19, в том числе один - в Женеве.

В мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.

Женева Швейцария

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