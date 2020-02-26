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За пределами Китая число жертв нового коронавируса составило 49

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро среды, 26 февраля, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-9 достигло 2903, увеличившись за сутки на 465 выявленных случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 37 до 49 человек: 16 человек скончались в Иране, 12 - в Южной Корее, 11 - в Италии, пять - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксированы во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1146 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 850, из них более 690 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии насчитывается 323 больных, Иране - 95, Сингапуре - 91, в Гонконге - 85, США - 53, Таиланде - 37, на Тайване - 31, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии - 18, Вьетнаме - 16, Франции - 14, ОАЭ и Великобритании - по 13, Макао и Канаде - по 10.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано на Филиппинах, в Индии, Кувейте, Бахрейне, Испании, Омане, России, Австрии, Афганистане, Алжире, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Израиле, Ливане, Непале, Шри-Ланке, Швеции, Хорватии и Швейцарии.

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