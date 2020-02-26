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Brent подорожала до $55,28 за баррель

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в среду после падения днем ранее на сигналах о быстром распространении коронавируса Covid-19 за пределами Китая.

Новый коронавирус в Китае

К 7:50 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $55,28 за баррель, что на $0,33 (0,6%) выше цены на закрытие сессии среды. За предыдущий день контракт подешевел на $1,35 (2,4%), до $54,95 за баррель, минимума с 11 февраля.

Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожалина $0,43 (0,86%), до $50,33 за баррель. В среду WTI подешевела на $1,53 (2,97%) , до $49,9 за баррель.

"Мы видим серьезный "медвежий" настрой на нефтяном рынке", - сказал MarketWatch старший аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

По его словам, новости о распространении коронавируса продолжают определять динамику рынка, нивелируя все остальные факторы. "Особую озабоченность вызывают последние свидетельства быстрого распространения коронавируса за пределами Китая, в том числе, в ряде ключевых странах-производителях нефти, включая Оман, а также Иран", - добавил эксперт.

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР, и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики.

При этом, страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о росте запасов энергоносителей в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 000 баррелей, дистиллятов - упали на 706 000 баррелей.

Официальные данные о запасах Минэнергоо США обнародует в среду. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 000 баррелей.

Brent WTI Китай ОПЕК США

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