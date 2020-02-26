Lufthansa для смягчения последствий коронавируса сократит расходы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Lufthansa сократит административные расходы на 10%, бюджет на материальные затраты - на 20% и предложит сотрудникам уйти в отпуск без сохранения оплаты труда, чтобы минимизировать негативные последствия вспышки коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе группы.

Также компания приостановила прием новых сотрудников и обдумывает расширение возможностей для неполной занятости.

Также отменяются запланированные на период с апреля 2020 года тренинги для бортпроводников и других сотрудников.

Lufthansa, а также ее швейцарская и австрийская "дочки" отменили полеты в материковый Китай и из него до 28 марта. Также были внесены корректировки в график полетов в Гонконг и из него, и Lufthansa планирует изменить частоту полетов во Франкфурт, Мюнхен и Цюрих. На данный момент 13 самолетов группы Lufthansa не летают.

19 марта в день публикации отчета за IV квартал компания прокомментирует последствия вспышки коронавируса.

Акции Deutsche Lufthansa теряют в цене 2,5% на торгах в среду. За последний месяц их стоимость упала на 8,5%.