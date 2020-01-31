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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:30

Пилоты American Airlines потребовали отменить все рейсы в Китай

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пилоты и бортпроводники авиакомпании American Airlines требуют от властей ввести запрет на все рейсы в аэропорты Китая в связи с распространением нового коронавируса, сообщает CNN.

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Американская Объединенная ассоциация пилотов, представляющая интересы American Airlines, подготовила судебный иск с требованием отменить полеты в Китай после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

Президент ассоциации Эрик Фергюсон призвал пилотов, назначаемых на рейсы США - Китай, отказываться от выполнения полетов. В заявлении профсоюза бортпроводников American Airlines говорится, что они поддерживают иск пилотов и призывают авиакомпанию и правительство США "проявить осторожность и прекратить все полеты в Китай и из Китая".

В иске указано, что средний возраст командиров воздушного судна, базирующихся в аэропорту Даллас/Форт-Уэрт, составляет 61 год. По имеющимся данным, риск заразиться коронавирусом у пожилых людей выше, подчеркивается в документе.

Иск пилотов American Airlines подан в условиях, когда все большее число авиакомпаний мира прекращает полеты в материковый Китай, в том числе Air France, KLM, SAS, British Airways, Lufthansa, Virgin Atlantic.

Тайская авиакомпания Thai Airways перед полетами в Китай обрабатывает кабины самолетов дезинфицирующим раствором, членам экипажей разрешено надевать маски и перчатки.

Южнокорейская Korean Air Lines и сингапурская Singapore Airlines выполняют китайские рейсы с двумя экипажами, чтобы избегать ночевок в Китае.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку пневмонии, начавшуюся в китайском Ухане в прошлом декабре. По последним данным, от вызванной новым коронавирусом пневмонии в Китае скончались уже более 200 человек, заразились более 9,5 тысячи. За пределами КНР случаи заражения вирусной пневмонией зафиксированы уже примерно в двух десятках стран, в том числе в Сингапуре, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, ОАЭ, Германии, Франции, Финляндии, Австралии. В России случаев заболевания не выявлено.

США  Китай American Airlines

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