В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Власти Греции в среду подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа (Covid - 19) в городе Салоники, сообщила в среду греческая газета Kathimerini.

По данным газеты, пациентом является 38-летняя женщина, которая недавно вернулась с севера Италии. Ее семья будет помещена в карантин на 14 дней.

Как сообщил представитель минздрава Греции Сотирис Циодрас, женщина находится в "хорошем состоянии и под присмотром отличной команды врачей".

Кроме того, в минздраве советуют тем, кто недавно путешествовал на север Италии, "оставаться дома и следить за состоянием здоровья, и в случае обнаружения симптомов, проинформировать своего лечащего врача".

В общей сложности в Италии выявлено уже 374 случая заражения людей коронавирусом, в том числе, 12 смертельных случаев.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.