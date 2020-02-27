СМИ сообщили о гибели семи человек при стрельбе на пивоваренном заводе в США

Полиция пока не подтверждает сведения о жертвах

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы на пивоваренном заводе Molson Coors в городе Милуоки одноименного американского штата погибли семь человек, включая мужчину, открывшего огонь, сообщают местные СМИ.

По данным, которые СМИ получили от работников предприятия по электронной почте, стрелок находился на втором этаже лестничной клетки одного из зданий завода.

Местная полиция пока не подтвердила наличие жертв, отметив в своем твиттере, что ситуация находится в активной стадии", не предоставив другой информации.

По сообщениям СМИ, полицейские не пропускаю автомашины близко к территории завода, рекомендуя его объезжать.