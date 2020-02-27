Полиция уточнила данные о жертвах стрельбы на пивоваренном заводе в США

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудник пивоваренного завода Molson Coors в городе Милуоки застрелил пятерых коллег, после чего покончил с собой, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Ранее местные СМИ сообщали о семерых погибших.

Стрелком оказался 51-летний мужчина из Милуоки. Местные власти не смогли назвать причину, по которой он совершил нападение на коллег. Они полагают, что стрелок действовал один.

В полиции отметили, что раненых, кроме тех, кто скончался, в результате инцидента нет. Тела жертв до сих пор не опознаны.

Генеральный директор Molson Coors Гэвин Хаттерсли назвал стрелка "активным работником пивоваренного завода". Он добавил, что пивоварня будет закрыта на время, чтобы дать людям время справиться.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы на пивоваренном заводе.

Агентство называет Molson Coors в Милуоки одним из крупнейших в США пивоваренных заводов, на его территории находятся как производственные территории, так и офисы. Завод был основан 160 лет назад, и в его исторические помещения водят экскурсионные туры.