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Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ
Госсекретарь США Майк Помпео
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты не признают суверенитет России над Крымом и требуют вернуть полуостров Украине, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, приуроченном к шестой годовщине "аннексии Крыма Россией".

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"Как подчеркивается в Крымской декларации 2018 года, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет полуострова. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении Помпео, распространенном американским госдепартаментом.

Помпео отметил, что "нарастающая милитаризация Крыма является угрозой общей безопасности", а также обвинил крымские власти в нарушениях прав и свобод человека, включая свободу вероисповедания, и ущемлении интересов крымских татар.

"Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут сохранять санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - подчеркнул Помпео.

Крым, который после развала СССР остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США назвали действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.

Майк Помпео США Россия Крым Украина

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