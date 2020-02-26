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Зеленский подпишет указ о "Дне сопротивления Крыма российской оккупации"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ о "Дне крымского сопротивления российской оккупации", который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

"Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации автономной республики Крым. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сказал Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 в среду в Киеве.

По его словам, "возвращение Крыма Украине" - не просто его "цель как президента" или "позиция как гражданина Украины". "Это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира", - подчеркнул Зеленский.

В Кремле заявили, что решение властей Украины установить "День сопротивления оккупации Крыма" не соответствует действительному положению дел на полуострове, а также выразили несогласие с такой формулировкой.

"Реакция совершенно понятна, думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией, и напомнят совсем недавнюю предысторию всех этих событий", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвал соответствующий указ Зеленского.

20 февраля 2014 года в Киеве считают началом "оккупации" Крыма. В тот день после событий в Киеве в аэропорту Симферополя приземлились два борта, которыми из столицы Украины доставили 52 бойцов крымского "Беркута" и внутренних войск, многих с ранениями. В этот же день началось создание Сил самообороны Крыма.

20 февраля были организованы добровольные народные дружины по охране порядка при МВД Украины в Севастополе и Симферополе, было принято обращение к командующему Черноморским флотом России с просьбой оказать помощь в организации блок-постов на въездах в Севастополь.

26 февраля в Симферополе произошли столкновения между сторонниками независимости Крыма и активистами ныне запрещенной в РФ радикальной организации "Меджлис крымско-татарского народа".

Итогом развития событий стал общенародный референдум в Крыму и Севастополе в марте 2104 года, по итогам которого свыше 90% жителей высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт навсегда и темы для обсуждения здесь нет.

Украина Россия Крым Владимир Зеленский

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