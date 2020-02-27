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Число жертв коронавируса в Иране выросло до 22 человек

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - До 22 человек увеличилось число жертв коронавируса COVID-19 в Иране в то время, как число подтвержденных случаев заболевания в этой стране составило 141, передают в четверг иранские СМИ.

Новый коронавирус в Китае

Ранее сообщалось о смерти 19 человек от коронавируса в Иране. По информации СМИ, заражение коронавирусом зафиксировано в 20 из 31 провинции Ирана. Наибольшее распространение COVID-19 получил в провинции Кум - 63 подтвержденных случаев заболевания.

Между тем телеканал Al Arabiya сообщил о росте числа заболевших в Кувейте - до 43 человек. При этом, как отметили в министерстве здравоохранения Кувейта, все заболевшие ранее прибыли из Ирана. Все больные COVID-19 в Кувейте находятся в стабильном состоянии, добавляет телеканал.

Ранее власти Ирана сообщили, что вместо карантина в городах собираются ограничивать передвижения тех людей, у кого подозревается заражение новым вирусом, или у тех, кто уже инфицирован. 25 февраля стало известно, что "уханьским" вирусом заразился высокопоставленный иранский чиновник - заместитель министра здравоохранения этой страны.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627. В свою очередь в Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человек, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Иран Китай Кувейт Кум

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