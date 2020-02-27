Еще один представитель иранских властей заразился коронавирусом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтаба Зульнур сообщил в четверг в соцсетях, что заразился остроинфекционным коронавирусом COVID-19.

По его словам, сейчас он находится на карантине.

Ранее на этой неделе о заражении "уханьским" вирусом сообщил заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Хариричи. Несколько дней, предшествовавших заболеванию, именно он проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране.

Между тем, ранее в четверг иранские СМИ сообщили, что число жертв коронавируса в Иране достигло 26 человек. Еще у 212 человек подтвержден факт заражения.

По информации СМИ, заражение коронавирусом зафиксировано в 20 из 31 провинции Ирана. Наибольшее распространение COVID-19 получил в провинции Кум - там 63 подтвержденных случая заболевания.