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"Россия 24" сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами

"Россия 24" сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами
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Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Боевики и турецкие специалисты в Идлибе пытаются сбить российские и сирийские самолеты, сообщил в четверг телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация. Собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно - боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы", - говорится в репортаже канала с места боев в Идлибской зоне деэскалации.

По данным канала, российская и сирийская авиация активно применяет тепловые ловушки для защиты от огня ПЗРК, а турецкие военные активно атакуют позиции сирийской армии.

"Турецкая артиллерия постоянно бьет по позициям сирийской армии здесь. Более того, на позиции боевиков-террористов группировки Хайят-Тахрир Аш Шам (запрещена в РФ - ИФ) выезжают турецкие танки и наносят удары по домам, которые находятся в этом поселке", - отмечается в репортаже.

Как сообщает телеканал, сирийская армия в поселке Джубас, где ведутся одни из самых ожесточенных боев, потеряла "большое количество бронетехники и артиллерии" от огня турецких военных.

15 февраля российский военно-дипломатический источник сообщил, что боевики в Идлибской зоне деэскалации получили от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы.

20 февраля арабский портал Al-Masdar сообщил, что поддерживаемые Турцией боевики в Идлибе попытались с помощью ПЗРК сбить российский бомбардировщик Су-24. Портал опубликовал видео, на котором видно, как в сторону самолета летит ракета, от которой Су-24 сумел уклониться.

В конце сентября 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии находятся около 30 самолетов и вертолетов - истребители Су-35, бомбардировщики Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой остается большое число вооруженных сторонников оппозиции и бойцов экстремистских группировок. Часть действующих в Идлибе боевиков, по утверждению Дамаска, пользуется активной поддержкой Анкары. В последние недели ситуация в Идлибе значительно обострилась. Сирийская армия ведет наступление на позиции боевиков и подвергается контратакам с их стороны.

Турция Сирия Идлиб ВКС РФ

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