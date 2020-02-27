Эрдоган заявил о позитивном для Турции развитии событий в Идлибе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг положительно оценил развитие ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщает сайт издания Sabah.

"События на северо-западе Сирии в Идлибе в настоящий момент развиваются в пользу Турции", - приводит издание слова президента.

"Режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асад полностью прекратил бы свое существование, если бы не имел поддержки России",- также заявил Эрдоган.

Также Эрдоган признал гибель в Идлибе еще трех турецких военнослужащих, подчеркнув при этом, что потери сирийских проправительственных сил во много раз больше.

Он отметил, что Анкара не может иметь дружественных отношений с режимом Асада из-за гибели по его вине сотен тысяч сирийцев.

Кроме этого, Эрдоган затронул ситуацию в Ливии.

"Благодаря усилиям Турции ситуация в Ливии изменилась в пользу признанного правительства этой страны", - приводит в свою очередь агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.