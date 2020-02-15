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Источник сообщил, что Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе

Источник сообщил, что Турция передает американские ПЗРК боевикам в Идлибе
Турецкие военные близ Идлиба
Фото: Reuters

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Боевики в Идлибской зоне деэскалации получают от Турции американские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) бронетехнику и форму турецкой армии, сообщил в субботу российский военно-дипломатический источник.

"Главная тревога сегодня - случаи применения боевиками в Идлибской зоне деэскалации переносных зенитных ракетных комплексов. В течение последних пяти дней сбиты уже два вертолета сирийской армии", - сказал собеседник агентства.

"То есть находившиеся на вооружении турецких вооруженных сил американские ПЗРК, которых раньше у боевиков не было, благодаря турецким поставкам попали в руки террористов. И где они всплывут в дальнейшем, никому в Анкаре и, тем более, в Вашингтоне теперь неизвестно", - сказал источник.

Он также рассказал, что Турция сосредоточила в Идлибской зоне деэскалации в Сирии более 70 танков, часть бронетехники передается боевикам группировки "Джабхат ан-Нусра" ("Хайят Тахрир аш-Шам", запрещенные в РФ группировки).

"Несмотря на заявления о стремлении к дипломатическим путям решения конфликтной ситуации в Идлибе, Анкара активно перебрасывает в зону деэскалации личный состав, вооружения и военную технику. На текущий момент в Идлибской зоне деэскалации находится более 70 танков, около 200 боевых бронированных машин и 80 орудий полевой артиллерии", - сказал источник.

Кроме того, по словам собеседника агентства, террористы принимают участие в боевых действиях под видом турецких военнослужащих.

По данным источника, более 20 единиц бронетехники, поставленной боевикам, уничтожено сирийской армией в Идлибской зоне на этой неделе.

"Турецкие бронемашины, откровенно плохо управляемые неподготовленными экипажами боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам", все чаще фиксируются сирийцами в атакующих боевых порядках террористов и становятся целями на поражение", - сообщил источник.

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