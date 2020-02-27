Партия Вакарчука представила стратегию возвращения Украине Донбасса и Крыма

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Политическая партия "Голос", лидером которой является фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, представила свой план по возвращению Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма под названием "Голос разума: Стратегия холодной деоккупации".

Как передает корреспондент "Интерфакса", стратегия состоит из восьми этапов, срок ее реализации составляет около семи лет - по прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны состоятся первые местные выборы. Отмечается, что при "идеальных условиях" это может произойти и за четыре года.

Стратегия "холодной деоккупации" в частности предусматривает: полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны шириной 2,5 км, начало разоружения, создание временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ, а также полное разминирование неподконтрольных территорий. Затем должен последовать "демонтаж" самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а власть и граница Украины и России перейдут под контроль временной международной администрации. После года управления контроль над границей вместо полицейской миссии ООН или ОБСЕ получит Госпогранслужба Украины.

При этом в стратегии не сказано, как она согласуется с одобренными ООН Минскими соглашениями и предусмотренным в них порядком мирного урегулирования в Донбассе.

Последний пункт стратегии предполагает включение в повестку дня "нормандского формата" вопроса освобождения Крыма.

Во фракцию партии "Голос" в Верховной раде входят 20 народных депутатов.