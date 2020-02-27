Поиск

Партия Вакарчука представила стратегию возвращения Украине Донбасса и Крыма

Партия Вакарчука представила стратегию возвращения Украине Донбасса и Крыма
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Политическая партия "Голос", лидером которой является фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, представила свой план по возвращению Украине территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма под названием "Голос разума: Стратегия холодной деоккупации".

Как передает корреспондент "Интерфакса", стратегия состоит из восьми этапов, срок ее реализации составляет около семи лет - по прошествии этого времени в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны состоятся первые местные выборы. Отмечается, что при "идеальных условиях" это может произойти и за четыре года.

В миреВакарчук призвал власти Украины принять закон об отношениях с РоссиейВакарчук призвал власти Украины принять закон об отношениях с РоссиейЧитать подробнее

Стратегия "холодной деоккупации" в частности предусматривает: полное прекращение огня, создание демилитаризованной зоны шириной 2,5 км, начало разоружения, создание временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ, а также полное разминирование неподконтрольных территорий. Затем должен последовать "демонтаж" самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а власть и граница Украины и России перейдут под контроль временной международной администрации. После года управления контроль над границей вместо полицейской миссии ООН или ОБСЕ получит Госпогранслужба Украины.

При этом в стратегии не сказано, как она согласуется с одобренными ООН Минскими соглашениями и предусмотренным в них порядком мирного урегулирования в Донбассе.

Последний пункт стратегии предполагает включение в повестку дня "нормандского формата" вопроса освобождения Крыма.

Во фракцию партии "Голос" в Верховной раде входят 20 народных депутатов.

Украина Святослав Вакарчук Донбасс Крым

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

В ЕС впервые обсудили идею контроля на внутренних границах из-за коронавируса

Турция завершила подготовку для вытеснения сил Асада в Идлибе

"Россия 24" сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами

"Россия 24" сообщила об обстреле самолетов ВКС РФ турецкими специалистами

Лукашенко заявил о "понуждении" Белоруссии к интеграции с Россией

Лукашенко заявил о "понуждении" Белоруссии к интеграции с Россией
Новый коронавирус в Китае

Немецкий эксперт предупредил, что маска не спасет от коронавируса

Брату экс-президента Украины Ющенко аннулировали докторскую степень

Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ

Россия выдвинула условие для выплаты 10 млн евро за депортацию грузин по решению ЕСПЧ

У эвакуированных из Уханя украинцев пока не нашли коронавирус

У эвакуированных из Уханя украинцев пока не нашли коронавирус

Источник опроверг переход под контроль боевиков города Серакаб в Сирии

Коронавирус добрался до Эстонии

Коронавирус добрался до Эстонии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');