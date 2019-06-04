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Вакарчук призвал власти Украины принять закон об отношениях с Россией

При этом начавший политическую карьеру музыкант назвал РФ страной-агрессором

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Лидер украинской партии "Голос" и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает необходимым сформировать последовательную политику Украины по отношению к России.

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"Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду наконец разработать закон, который регулирует все отношения с Российской Федерацией как со страной-агрессором", - сказал Вакарчук в телеинтервью.

По его словам, необходимо сформировать целостную украинскую политику относительно России, без двойных стандартов.

"У нас везде двойные стандарты. Мы не понимаем торговать можно или нет с Россией, ездить на концерты можно или нет, надо или не надо - и это вопрос не просто общественной дискуссии. Парламент, президент и правительство должны взять на себя ответственность и выработать четкую политику Украины по отношению к России, без двойных стандартов", - подчеркнул Вакарчук.

В середине мая Вакарчук объявил о начале политической карьеры и чуть позже зарегистрировал партию "Голос" для участия в выборах в Верховную раду.

Украина Россия Святослав Вакарчук

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