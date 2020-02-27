Глава Генштаба РФ заявил о планируемых НАТО учениях по антироссийскому сценарию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуантром отметил, что у Москвы есть вопросы к активности НАТО на границе с Россией и подготовке альянсом учений по антироссийскому сценарию.

"Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В первую очередь, это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций", - заявил Герасимов.

По словам российского военачальника, при отсутствии диалога на уровне военных такие мероприятия носят "явно провокационный характер".

Тем временем Герасимов заметил, что между Минобороны РФ и военным ведомством Франции функционирует канал оперативной связи. Кроме того, выполняется соглашение о предотвращении инцидентов между самолетами и кораблями.

Герасимов заверил Лекуантра, что Минобороны РФ готово к развитию двустороннего взаимодействия "по всему спектру проблем глобальной и региональной безопасности", о чем ранее договорились президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Начальник Главного штаба ВС Франции, в свою очередь, подтвердил, что отношения двух стран в военной сфере действительно продвигаются, и сообщил, что цель его визита - достичь взаимопонимания в оценках кризисных ситуаций.

Герасимов на встрече также сообщил Лекуантру, что Россия будет рада видеть французских военных на Параде Победы в Москве в мае 2020 года. Лекуантр в ответ заявил, что передаст эту информацию президенту Макрону.

В апреле-мае 2020 года НАТО планирует НАТО планирует провести маневры Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Упомянутые масштабные военные учения альянса пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. В них будут участвовать почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран.

Ранее в феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что предстоящие учения Defender Europe 2020 вызывают у Москвы большую озабоченность, Россия будет реагировать на них, не создавая ненужных рисков.