Лавров выразил обеспокоенность учениями Defender Europe с участием 20 тыс. военных США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Предстоящие учения Defender Europe 2020 с участием 20 тысяч американских военнослужащих вызывают у Москвы большую озабоченность, Россия будет реагировать на них, не создавая ненужных рисков, заявил во вторник глава российского МИД Сергей Лавров.

В интервью "Российской газете", опубликованном на сайте МИД РФ, Лавров напомнил, что учения Defender планируются в апреле-мае и что они предполагают в дополнение к уже размещенным военным контингентам, переброску более 30 тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих.

"В общей сложности более 40 тыс. человек участвует в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать эти процессы, которые вызывают очень большую озабоченность, но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков", - сказал министр.

Лавров подчеркнул: "Формально, кстати, учения объявлены как американские, но с приглашением партнеров по НАТО. Интересный момент - не знаю, чем это вызвано".

"Но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по своей команде, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной. Хотя в НАТО командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе", - продолжил он.

По словам Лаврова, реакция России неизбежна: "Надеюсь, любой нормальный военный и политик это понимает. Те, кто провоцируют такого рода абсолютно неоправданные учения, хотят, чтобы ответные меры последовали с тем, чтобы и дальше нагнетать напряженность".

Он подчеркнул при этом: "Но немаловажный аспект - все, что мы делаем в ответ на создание натовцами угроз нашей безопасности, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все наше ядерное оружие находится на нашей территории в отличие от американского ядерного оружия".

Учения Defender Europe

Как сообщалось, НАТО в апреле-мае 2020 года планирует провести маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). Эти масштабные военные учения пройдут на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше. В учениях примут участие представители 18 государств.

Опасения в связи с грядущими учениями Североатлантического альянса неоднократно высказывали в Белоруссии, так как маневры пройдут недалеко от границ этой республики. По этому поводу высказывались министр обороны Белоруссии Владимир Равков, а также президент республики Александр Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин в октябре предложил лидерам стран СНГ обсудить совместные действия в связи с учениями НАТО у российских границ.