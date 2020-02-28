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Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за эпидемии коронавируса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Швейцария отменяет все крупные мероприятия на фоне распространяющегося по Европе коронавируса COVID-19, говорится в сообщении правительства.

В стране по крайней мере до 15 марта не разрешается проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более 1 тыс. человек, сообщает портал swissinfo.ch.

"Федеральный совет (Швейцарии - ИФ) ставит своей главной задачей защиту населения. Он реагирует на последние события с распространением коронавируса и классифицирует ситуацию в Швейцарии как "особую" с точки зрения закона об эпидемиях", - отмечается в заявлении правительства.

О первом подтвержденном случае заболевания в Швейцарии было объявлено во вторник, 25 февраля.

Следующим крупным событием в стране должен был стать Женевский автосалон, который ежегодно привлекает свыше 500 тыс. посетителей. Планировалось, что он откроет свои двери для публики 5 марта и продлится до 15 марта.

Ранее сообщалось о том, что запланированная на 17 февраля Женевская международная выставка изобретений была перенесена на полгода. Кроме того, стало известно, что в Женеве из-за ситуации с распространением "уханьского" вируса отменили крупную выставку элитных часов Watches & Wonders.

Хроника 09 января – 28 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Швейцария

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