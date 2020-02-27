ВТБ сообщил о восстановлении работы онлайн-сервисов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что полностью восстановил работоспособность IT-систем после многочасового сбоя.

"Работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена в 19:30. Приносим нашим клиентам извинения за возникшие сегодня неудобства. Мы делаем все возможное, чтобы создать удобную и надежную IT-инфраструктуру, которая будет работать бесперебойно: это наша стратегическая цель. Мы проводим масштабную IT-трансформацию и стремимся к минимизации ее негативных последствий для клиентов, ценя их доверие к банку ВТБ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка, не назвав причину сбоя.

Примерно с полудня клиенты банка испытывали проблемы при входе в систему "ВТБ-Онлайн" как через мобильное приложение, так и через интернет-сервис. В колл-центре ВТБ также сообщали, что могут наблюдаться ошибки при проведении операций по дебетовым картам, привязанным к мастер счету.

В начале февраля ряд пользователей мобильного банка ВТБ также не могли войти в систему "ВТБ-Онлайн", приложение выдавало ошибку, связанную с получением данных. Банк впоследствии заявлял, что восстановил работу системы.