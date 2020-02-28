Число погибших в Идлибе турецких военных выросло до 33 человек
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сирийский авиаудар в Идлибе привёл к гибели 33 турецких военных, заявили журналистам власти турецкой приграничной провинции Хатай.
Ранее губернатор турецкой провинции Хатай сообщал, что сирийский авиаудар в Идлибе привёл к гибели 29 турецких военных и ранению 36 военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщает агентство "Анадолу".