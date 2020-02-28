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Число погибших в Идлибе турецких военных выросло до 33 человек

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сирийский авиаудар в Идлибе привёл к гибели 33 турецких военных, заявили журналистам власти турецкой приграничной провинции Хатай.

Ранее губернатор турецкой провинции Хатай сообщал, что сирийский авиаудар в Идлибе привёл к гибели 29 турецких военных и ранению 36 военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщает агентство "Анадолу".

Сирия Турция

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