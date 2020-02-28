Поиск

От коронавируса за пределами материкового Китая скончались 70 человек

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек: 26 человек скончались в Иране, 17 - в Италии, 13 - в Южной Корее, восемь - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, два - во Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 1766 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 891, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В Италии насчитывается 650 больных, Иране - 245, Сингапуре - 96, в Гонконге - 93, США - 60, Кувейте - 43, Таиланде - 40, во Франции - 38, в Бахрейне - 33, на Тайване - 32, в Австралии - 23, Малайзии - 22, Германии - 21, Вьетнаме - 16, Великобритании - 16, ОАЭ - 13, Канаде и Испании - по 12, Макао - 10.

Менее 10 случаев заболевания зафиксировано в Ираке, Швейцарии, на Филиппинах, в Хорватии, Греции, Индии, Израиле, Австрии, Финляндии, Омане, Пакистане, России, Швеции, Афганистане, Алжире, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Эстонии, Грузии, Ливане, Непале, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Румынии, Шри-Ланке.

Хроника 09 января – 28 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае

Новости

Число зараженных новым типом коронавируса в Южной Корее превысило 2 тыс. человек

Число погибших в Идлибе турецких военных выросло до 33 человек

Новый коронавирус в Китае

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 46 странах мира

Новый коронавирус в Китае

44 человека за сутки погибли от коронавируса в Китае

Российский летчик Ярошенко не исключает, что перенес инсульт

Российский летчик Ярошенко не исключает, что перенес инсульт

В Анкаре сообщили об ответных ударах по позициям ВС Сирии в Идлибе

Посольство РФ в Вашингтоне пригласило власти США официально посетить Крым

Российские военные сообщили о поддержке Турцией боевиков в Идлибе

Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля

Глава ВОЗ допустил, что коронавирус может выйти из-под контроля
Новый коронавирус в Китае

Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');