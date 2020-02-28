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Facebook из-за коронавируса отменила одно из своих крупнейших мероприятий

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ежегодная конференция F8, организуемая компанией Facebook для разработчиков программного обеспечения, отменена из-за ситуации вокруг распространения коронавируса в мире, сообщили организаторы мероприятия.

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"Принимая во внимание обеспокоенность из-за COVID-19, мы приняли непростое для нас решение отменить F8 2020", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что организаторы "ставят на первое место здоровье и безопасность наших разработчиков-партнеров, сотрудников и всех, кто помогает реализовать F8".

Планировалось, что конференция пройдет 5-6 мая в Сан-Хосе в Калифорнии. В 2019 году на нее приехали более 5 тыс. разработчиков, создателей и предпринимателей из разных стран мира.

Ежегодная конференция F8 считается одним из крупнейших мероприятий, организуемых Facebook. Ранее компания также отменила саммит, посвященный теме маркетинга, который должен был состояться в Сан-Франциско в мае.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

Facebook Сан-Хосе Калифорния США Китай

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