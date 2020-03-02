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В мире продолжились отмены крупных мероприятий из-за коронавируса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Во многих странах мира организаторы продолжают отменять запланированные общественные, спортивные и культурные мероприятия из-за распространения нового типа коронавируса COVID-19.

В Париже отменили многие выставки, в частности, проведение крупного Книжного салона, который должен был пройти 20-23 марта. Кроме того, перенесен на более поздний срок ряд спортивных мероприятий, например, Парижский полумарафон, а также баскетбольный матч в рамках Чемпионата Франции.

Новый коронавирус в Китае

В США отменили одну из крупнейших научных выставок, которая должна была пройти на этой неделе в Денвере. Планировалось, что в ней примут участие около 11 тыс. человек. На прошлой неделе компания Facebook решила не проводить свою ежегодную конференцию F8 для разработчиков программного обеспечения в Сан-Хосе. Организаторы ежегодной энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, в свою очередь, также объявили об отмене мероприятия.

В японских городах Токио и Осака отменили апрельский фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки коронавируса. Горожане смогут увидеть цветущие деревья в парках Токио и Осаки, но традиционные мероприятия в этом году проводиться не будут. В Японии также на две недели закрыты парки развлечений, в том числе Disneyland и DisneySea. До середины марта также закрыт Токийский национальный музей.

В Швейцарии на прошлой неделе до 15 марта запретили проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более 1 тыс. человек. В частности, отменили Женевский автосалон, а также выставку элитных часов Watches & Wonders.

В Берлине отменили одну из крупнейших в мире выставок в области туризма, которая должна была состояться на этой неделе. Ожидалось, что ее посетят около 160 тыс. человек.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло почти 89 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев. Всего в мире зарегистрировано 3 044 случая летального исхода заболевания, в материковом Китае - 2 912.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
COVID-19 Париж Франция США Япония Швейцария Берлин Китай

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