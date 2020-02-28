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Совет НАТО проведет заседание по просьбе Турции из-за обострения в Идлибе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении по просьбе Турции заседания Североатлантического совета для консультаций по статье 4 о ситуации в Сирии, сообщила в пятницу пресс-служба Альянса.

"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 союзников по НАТО, соберется в пятницу 28 февраля после просьбы Турции провести консультации в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО о ситуации в Сирии", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе поясняется, что "в соответствии со статьей 4 договора любой союзник может запрашивать консультации, когда, по мнению любого из них, под угрозой находятся их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность".

В четверг, 27 февраля, вечером глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со Столтенбергом. Агентство "Анадолу", которое сообщило об этом разговоре, деталей не приводило.

Турецкие СМИ отмечали, что разговор состоялся на фоне сообщений о гибели турецких военных в результате удара ВВС Сирии в провинции Идлиб.

НАТО Йенс Столтенберг Турция Североатлантический совет Сирия Идлиб

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