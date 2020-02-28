Турция задумалась о перекрытии черноморских проливов из-за обострения в Сирии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Турция в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400, пишут турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя "находящейся под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, которое ранее было запланировано на апрель, отмечают турецкие СМИ.

"Интерфакс" обратился за комментарием в посольство Турции в Москве, но ответа пока не получил.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, выразил надежду, что Турция в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе не пойдет на крайние меры, такие как перекрытие Босфора и Дарданелл для российских военных кораблей.

"Я думаю, что Турции в настоящее время нужно воздержаться от агрессивных планов, от различных военных действий и военной риторики в отношении нашего государства или какого-либо другого государства, в частности, в отношении Сирии в данный момент", - сказал Швыткин в пятницу.

Он не исключил, что "барражирование какое-то в Босфоре будет", но вместе с тем выразил надежду, что "до крайних мер всё-таки не дойдет".

Ранее стало известно, что Североатлантический совет НАТО, куда входят послы всех 29 союзников альянса, по просьбе Турции соберется в пятницу для обсуждения ситуации в Сирии. В соответствии с Вашингтонским договором НАТО любой союзник может запрашивать консультации Совета, когда, по мнению любого из них, под угрозой находятся их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность".

Ранее 28 февраля турецкие чиновники сообщили, что сирийский авиаудар в Идлибе привел к гибели 33 турецких военных. После этого Анкара нанесла ответные удары по позициям армии Сирии в регионе. В свою очередь, в Минобороны РФ "Интерфаксу" заявили, что под огонь сирийской армии в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках отрядов террористов. Анкара не предупреждала о нахождении своих сил в районе инцидента, отметили в военном ведомстве.