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Североатлантический совет по просьбе Турции проведет консультации по Сирии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении по просьбе Турции заседания Североатлантического совета для консультаций по ситуации в Сирии, сообщила в пятницу пресс-служба Североатлантического альянса.

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"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 союзников по НАТО, соберется в пятницу 28 февраля после просьбы Турции провести консультации в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО о ситуации в Сирии", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе поясняется, что "в соответствии со статьей 4 договора любой союзник может запрашивать консультации, когда, по мнению любого из них, под угрозой находятся их территориальная целостность, политическая независимость или безопасность".

В четверг вечером глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонные переговоры со Столтенбергом. Агентство Anadolu, которое сообщило об этом разговоре, деталей не приводило.

Турецкие СМИ отмечали, что разговор состоялся на фоне сообщений о гибели турецких военных в результате удара ВВС Сирии в провинции Идлиб.

Турция Сирия НАТО

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