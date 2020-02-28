Турция усилила охрану российского посольства

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Турции с 27 февраля усилили охрану российского посольства в Анкаре и других российских учреждений в стране, сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова. Дипмиссию охраняет полицейский спецназ.

Усиленные меры безопасности она назвала исчерпывающими.

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии обострилась обстановка и возник риск военного противостояния российских и турецких военных.

Анкара обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные возражают, что сирийские военные в Идлибе отвечают на атаки боевиков.

Очередное обострение ситуации произошло в ночь на пятницу, 28 февраля. Турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате налетов ВВС Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе как с воздуха, так и с земли.

Удары армии Башара Асада осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он объявил, что по просьбе Турции пройдет заседание Североатлантического совета. Поддержку Турции высказали и США.

В Минобороны России в пятницу заявили, что под обстрел в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках бандформирований, причем Анкара не предупреждала о местонахождении военнослужащих. При этом в Минобороны РФ заявили, что российская боевая авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бехун в Идлибе, где под огонь армии Сирии попали турецкие военные.