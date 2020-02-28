Поиск

Турция усилила охрану российского посольства

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Турции с 27 февраля усилили охрану российского посольства в Анкаре и других российских учреждений в стране, сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова. Дипмиссию охраняет полицейский спецназ.

В миреОбострение ситуации в Идлибе. Главное к этому часуОбострение ситуации в Идлибе. Главное к этому часуЧитать подробнее

Усиленные меры безопасности она назвала исчерпывающими.

В Идлибской зоне деэскалации в Сирии обострилась обстановка и возник риск военного противостояния российских и турецких военных.

Анкара обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные возражают, что сирийские военные в Идлибе отвечают на атаки боевиков.

Очередное обострение ситуации произошло в ночь на пятницу, 28 февраля. Турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате налетов ВВС Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе как с воздуха, так и с земли.

Удары армии Башара Асада осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он объявил, что по просьбе Турции пройдет заседание Североатлантического совета. Поддержку Турции высказали и США.

В Минобороны России в пятницу заявили, что под обстрел в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках бандформирований, причем Анкара не предупреждала о местонахождении военнослужащих. При этом в Минобороны РФ заявили, что российская боевая авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бехун в Идлибе, где под огонь армии Сирии попали турецкие военные.

Турция Анкара Сирия Идлиб Башар Асад НАТО

Новости по теме

Новости

В Турции несколько сотен мигрантов направились к границе с Грецией

В Турции несколько сотен мигрантов направились к границе с Грецией

Обострение ситуации в Идлибе. Главное к этому часу

Обострение ситуации в Идлибе. Главное к этому часу

Турция задумалась о перекрытии черноморских проливов из-за обострения в Сирии

Совет НАТО проведет заседание по просьбе Турции из-за обострения в Идлибе

Два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" направились к берегам Сирии

Минобороны РФ раскрыло подробности инцидента с обстрелом турецких военных в Идлибе

Минобороны РФ раскрыло подробности инцидента с обстрелом турецких военных в Идлибе
Новый коронавирус в Китае

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

Что случилось этой ночью: пятница, 28 февраля

Первый случай заболевания новым коронавирусом зафиксирован в Литве

Cенаторы США призвали ввести санкции против ответственных за нарушения прав человека чиновников РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');