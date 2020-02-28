Минобороны РФ раскрыло подробности инцидента с обстрелом турецких военных в Идлибе

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Под обстрел в Идлибе 27 февраля попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках отрядов террористов, Анкара не предупреждала об их местонахождении, заявили в пятницу в Минобороны РФ.

Как говорится в заявлении ведомства, поступившем в "Интерфакс", инцидент произошел в районе населенного пункта Бехун. "При этом согласно переданным турецкой стороной российскому Центру примирения (центр примирения враждующих сторон в Сирии, структура российской группировки - ИФ) координатам, никаких подразделений турецких вооруженных сил в районе населенного пункта Бехун не было и не должно было находиться", - говорится в заявлении.

В Минобороны РФ рассказали, что 27 февраля находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) попытались провести крупномасштабную наступательную операцию по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск.

Российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить любые угрозы безопасности находящимся в Идлибе турецким наблюдательным постам и подразделениям, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедших суток представителями российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов", - отмечается в заявлении.

Российские военные сделали все, чтобы сирийская армия прекратила обстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Бехун, среди которых оказались турецкие военнослужащие, заявили в Минобороны РФ.

"Сразу после получения информации о пострадавших турецких военнослужащих российской стороной были предприняты исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции", - сказали в Минобороны журналистам.

В военном ведомстве также сообщили, что Россия не применяла боевую авиацию в районе Бехуна в четверг.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщали журналистам власти провинции Хатай, граничащей с Сирией.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщало агентство "Анадолу". Кроме того, глава управления по связан администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турецкие военные нанесли ответные удары по сирийским войскам после обстрела в Идлибе. По его словам, огонь велся как с воздуха, так и с земли.