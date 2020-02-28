Туристическое управление Таиланда заверило в безопасности поездок в страну

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Туристическое управление Таиланда заявило, что туристы могут планировать поездки в страну с соблюдением необходимых мер предосторожности, так как ситуация с коронавирусом не вызывает опасений.

ТАТ ежедневно мониторит ситуацию с коронавирусом в стране, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. "На данный момент в стране зафиксирован 41 случай заражения, 28 пострадавших выздоровели и вернулись домой. 13 пациентов продолжают лечение, и их состояние улучшается. Ни одного летального исхода нет", - подчеркнули в пресс-службе.

По данным ТАТ, сейчас в Таиланде отдыхают порядка 60 тысяч туристов из России. "Паники и обеспокоенности среди них турбизнес не фиксирует", - сказали в пресс-службе.

При этом туристов просят соблюдать правила безопасности, разработанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и министерством здравоохранения Таиланда для снижения риска заражения коронавирусом. Рекомендовано избегать тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций или гриппа, а также с животными и птицами в дикой природе и на фермах и употребления термически необработанных продуктов.

Туристам также советуют соблюдать правила "респираторного этикета", то есть реже прикасаться к носу, рту и глазам, всегда мыть руки с мылом или использовать антисептические средства, следить за температурой тела.

"Если вы испытываете такие симптомы, как лихорадка, кашель, боль в горле, насморк и одышка, в течение 14 дней, наденьте маску и обратитесь за экстренной медицинской помощью. Сообщите медицинскому работнику о своей истории поездок, чтобы избежать осложнений", - рекомендует министерство туризма.

В конце января сообщалось, что в Таиланде зафиксировали первый случай, когда заболевший коронавирусом не прибыл из-за рубежа, а заразился им непосредственно на территории страны. До этого случаи заболевания фиксировались либо у китайских туристов, либо у таиландцев, которые ездили в КНР.