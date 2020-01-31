В Таиланде отмечен первый случай заражения коронавирусом в самой стране

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Таиланде зафиксировали первый случай, когда заболевший коронавирусом не прибыл из-за рубежа, а заразился им непосредственно на территории страны, сообщает в пятницу сайт малайзийского издания Star.

"Нет данных, что заразившийся житель Таиланда ездил в Китай; похоже на то, что он был инфицирован от приехавшего из Китая",- заявил заместитель генерального директора департамента по контролю заболеваний Танарк Пипат.

Ранее, напоминает Star, в Таиланде случаи заболевания фиксировались либо у китайских туристов, либо у таиландцев, которые ездили в КНР.

Тем временем, сообщает агентство Bloomberg, в Таиланде зарегистрированы уже 19 заболевших коронавирусом.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря 2019 года, когда коронавирус начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.