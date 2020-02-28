Работу оргсессии комиссии ООН отложили из-за невыдачи визы США главе делегации РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Работа организационной сессии Комиссии ООН по разоружению была вновь отложена из-за невыдачи американской визы главе российской делегации Константину Воронцову.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Комиссии в пятницу попросил отложить проведение сессии "на разумный и ограниченный срок", пока США не выдадут визу Воронцову.

Председатель Комиссии в связи с этим внес предложение о переносе организационной встречи "на более позднюю дату, а именно 6 апреля или до этого". Возражений со стороны других делегаций не поступило.

Ранее, 18 февраля, Комиссия ООН по разоружению по запросу России объявила о вынужденном переносе организационной сессии 2020 года на 10 дней до 28 февраля из-за того, что США не выдали визу Воронцову. После этого Россия запросила срочное заседание профильного комитета Генассамблеи.

25 февраля в штаб-квартире ООН прошло закрытое заседание комитета по сношениям со страной пребывания по вопросу невыдачи американских виз российским делегатам, на котором представитель США не смог дать гарантий того, что они выдадут визу Воронцову для участия в работе комиссии.

"Американский представитель ушел от ответа на вопрос о том, будет ли выдана виза Воронцову", - сказал "Интерфаксу" дипломатический источник.