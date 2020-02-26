Зампостпреда РФ при ООН отметил нарастающий кризис из-за невыдачи виз США представителям РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил о нарастании кризиса невыдачи американских виз представителям государств-членов, в том числе российским.

"Кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает. США не выдают визы представителям России, которые должны стать сотрудниками миссии. Не продлеваются визы у уже работающих в миссии дипломатов", - заявил Кузьмин на созванном по инициативе РФ срочном заседании Комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания(США).

Он добавил, что также "не выдаются визы гражданам России, которые отобраны для работы в Секретариате ООН".

"Эта политика распространяется и на другие государства. Таким образом, право целого ряда стран на участие в работе ООН, основанное на Уставе Организации, грубо попирается", - подчеркнул Кузьмин.

"Можно говорить о системной политике существенного нарушения страной пребывания обязательств по Уставу ООН, Конвенции о привилегиях и иммунитетах Организации, Соглашения о Центральных учреждениях ООН по обеспечению доступа к Организации", - добавил он.

Кузьмин напомнил, что правовая позиция ООН была однозначно заявлена.

"Мы также видим позицию США, которая заключается в невыдаче виз лицам. Исходя из этого, можно констатировать спор между Организацией и США по этому вопросу", - отметил российский дипломат.

Он подчеркнул, что на данный момент никаких изменений нет.

"Сегодня 25 февраля. Никаких изменений нет. Обозначенные нами в письмах ооновские заседания завершаются одно за другим. Ни одна виза не получена", - заключил он.

19 декабря Генассамблея ООН приняла консенсусом резолюцию, в которой содержится призыв к США оперативно и своевременно выдавать визы всем представителям государств-членов Организации, в том числе России, прибывающим на мероприятия ООН.

В резолюции отмечается, что "если вопросы, поднятые в докладе Комитета по сношениям со страной пребывания, не будут решены (генсеком ООН - ИФ) в разумный и ограниченный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Данный раздел предусматривает решение вопросов через арбитраж между ООН и США.

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