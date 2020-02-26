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В США отказались гарантировать выдачу визы дипломату РФ для участия в Комиссии ООН

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - США не могут дать гарантий того, что они выдадут визу российскому дипломату Константину Воронцову для участия в работе Комиссии ООН по разоружению, заявил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"Американский представитель ушел от ответа на вопрос о том, будет ли выдана виза Воронцову", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату.

Во вторник в штаб-квартире ООН по запросу России прошло закрытое заседание комитета по сношениям со страной пребывания (США - ИФ) по вопросу невыдачи американских виз российским делегатам.

В ходе заседания Комитета зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин задал несколько вопросов представителю США, "получит ли визу Воронцов, из-за отсутствия которого было отложено начало сессии Комитета по разоружению" и сможет ли он принять участие в сессии Комиссии, которая состоится 28 февраля.

"Мероприятие было перенесено на 28 февраля. Сегодня мы бы не хотели продолжать бесплодные разговоры, а заняться наконец решением вопроса", - сказал он, выступая на заседании.

Кузьмин напомнил, что осенью 18 представителей РФ не получили визы на 74-ю сессию Генассамблеи.

"С тех пор не только не было выдано ни одной их этих 18 виз, но и не были выданы визы представителям России на мероприятия этого года: заседание Рабочей группы открытого состава по международной информационной безопасности (РГОС), не выданы визы заместителю Директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Георгию Михно, главе российской делегации, начальнику отдела Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову", - сказал он.

Ранее 18 февраля Комиссия ООН по разоружению по запросу России объявила о вынужденном переносе организационной сессии 2020 года на 10 дней из-за того, что США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову.

После этого Россия запросила срочное заседание профильного комитета Генассамблеи (ГА).

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