NYT узнала о докладе разведки США о помощи РФ в переизбрании Трампа

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

По данным собеседников издания, 13 февраля представитель американской разведки Шелби Пирсон в ходе брифинга поделилась с законодателями выводами разведывательного сообщества, согласно которым Россия уже начала вмешиваться в президентские выборы 2020 года с целью помочь Трампу выиграть. И республиканцы, и демократы попросили спецслужбы предоставить им материалы, на которых основываются их выводы, однако сроки предоставления этой информации неизвестны, отмечает газета.

Некоторые источники The New York Times заявили, что после этого Трамп отчитал уходящего с поста исполняющего обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра за то, что тот позволил брифингу состояться. При этом двое собеседников издания в американской администрации утверждают, что отставка Магуайра и брифинг - это совпадение, и Трамп якобы "никогда не чувствовал родства" с уже бывшим главой Нацразведки.

Источники газеты добавили, что Трамп был беспокоен присутствием на брифинге демократов, особенно члена Палаты представителей Адама Шиффа, который сыграл важнейшую роль в расследовании по импичменту. По их словам, президент США опасается, что демократы смогут использовать эту информацию против него.

При этом сторонники Трампа отреагировали на доклад возражением, указав на жесткое отношение Трампа к России и его усилия по укреплению европейской безопасности. В свою очередь некоторые представители разведсообщества сочли брифинг тактической ошибкой, заявив, что если бы заключение было вынесено менее остро, гнева республиканцев можно было бы избежать.

В среду Трамп объявил о назначении Ричарда Гренелла - нынешнего посла США в Германии - исполняющим обязанности директора Нацразведки США.