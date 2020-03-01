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Самолет ВВС США провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в воскресенье совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с позывным CLUCK51, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, более трех часов курсировал вдоль сирийского побережья. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, выполнял полет на расстоянии около 50-60 км от российских баз на высоте 9,6 тыс. метров над международными водами Восточного Средиземноморья.

Как сообщалось, на фоне обострения ситуации в Идлибе в Сирию в минувшую пятницу, пройдя Черноморские проливы, направились фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", а также большой десантный корабль "Орск".

В составе сил постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море с декабря прошлого года также находится третий фрегат Черноморского флота данной серии - "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр".

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Сирия США ВМФ РФ Средиземное море Тартус Хмеймим

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