В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Орск"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

БДК "Орск", направляющийся в Сирию, проходил проливы под пристальным вниманием сопровождавших его двух катеров береговой охраны Турции и катера морской полиции Стамбула. Это его первый поход в Сирию в текущем году, который осуществляется на фоне эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб между боевиками оппозиции, которых поддерживают турецкие войска, и правительственными силами Дамаска.

Как сообщалось, ранее в пятницу фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" также проследовали через Босфор в Средиземное море по пути в Сирию.

Официальный представитель Черноморского флота России Алексей Рулев сообщил журналистам, что "фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ в Средиземном море".