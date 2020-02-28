Два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" направились к берегам Сирии
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщил журналистам официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.
"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.
Рулев сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ данной серии - "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.
Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.
Обострение ситуации в Идлибе
Усиление российской корабельной группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе. Ранее сообщалось, что в результате ударов сирийских ВВС по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщало агентство "Анадолу".
Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду, 26 февраля, заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.
"Сторонники (президента Сирии - ИФ) Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает", - предупредил турецкий лидер.
Ранее в феврале Эрдоган заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.
В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии на позиции террористических структур в провинции оказалась у нее в тылу.
Удары армии Башара Асада по Идлибу осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, поддержку Турции высказали США.