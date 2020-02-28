Два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" направились к берегам Сирии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Два фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщил журналистам официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море", - сказал Рулев.

Рулев сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ данной серии - "Адмирал Эссен", выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии.

Обострение ситуации в Идлибе

Усиление российской корабельной группировки проходит на фоне резкого обострения ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе. Ранее сообщалось, что в результате ударов сирийских ВВС по Идлибу погибли 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности, сообщало агентство "Анадолу".

Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду, 26 февраля, заявил, что Анкара не намерена идти на уступки по Идлибу и продолжит наращивать военное присутствие в сирийской провинции.

"Сторонники (президента Сирии - ИФ) Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает", - предупредил турецкий лидер.

Ранее в феврале Эрдоган заявил, что силы Асада должны отойти за линию Идлибской зоны деэскалации, обещав в противном случае оттеснить сирийские войска.

В Идлибской зоне деэскалации армия Турции разместила 12 наблюдательных постов, часть из которых после начала наступления сирийской армии на позиции террористических структур в провинции оказалась у нее в тылу.

Удары армии Башара Асада по Идлибу осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, поддержку Турции высказали США.