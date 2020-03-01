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Турецкие военные сбили в районе Идлиба два сирийских самолета

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Турецкие военные сбили в воскресенье над сирийской провинцией Идлиб два самолета ВВС Сирии, сообщает агентство САНА.

Отмечается, что пилоты не пострадали. Они успешно катапультировались.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сирийская армия закрыла воздушное пространство над северо-западом Сирии, в частности, над провинцией Идлиб.

Также стало известно об уничтожении в небе над городом Саракиб в Идлибе ударного турецкого беспилотника типа Anka-S.

Турция Сирия Идлиб

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