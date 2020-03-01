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В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом в Идлибе российском Су-24

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли информацию о том, что в Идлибской зоне в Сирии боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) бомбардировщик ВКС РФ Су-24.

В ведомстве подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности, а самолёты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором якобы ракетой сбивается некий объект в небе. Утверждалось, что это именно российский Су-24. В комментариях к видео некоторые пользователи предположили, что на самом деле был сбит дрон.

В свою очередь сирийские СМИ уточняют, что сбит был крупный турецкий беспилотник, а не самолет.

На страницах соцсетей сирийской оппозиции поначалу стали появляться сообщения о том, что сбит был самолет либо сирийских ВВС, либо российских ВКС.

Минобороны Су-24 Сирия

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