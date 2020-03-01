В Минобороны РФ опровергли сообщения о сбитом в Идлибе российском Су-24
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли информацию о том, что в Идлибской зоне в Сирии боевики сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) бомбардировщик ВКС РФ Су-24.
В ведомстве подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности, а самолёты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором якобы ракетой сбивается некий объект в небе. Утверждалось, что это именно российский Су-24. В комментариях к видео некоторые пользователи предположили, что на самом деле был сбит дрон.
В свою очередь сирийские СМИ уточняют, что сбит был крупный турецкий беспилотник, а не самолет.
На страницах соцсетей сирийской оппозиции поначалу стали появляться сообщения о том, что сбит был самолет либо сирийских ВВС, либо российских ВКС.
Pour d'autres l'avion qui a été abattu ce matin au-dessus de Saraqib était un drone de combat armé TAI Anka-S turque pic.twitter.com/0DlyVv6mQ6— ob (@ob_se) March 1, 2020