Турецкие самолеты дважды вторгались в воздушное пространство Сирии

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Турецкие истребители F-16 в воскресенье сбили два самолета ВВС Сирии, летчики катапультировались и находятся в безопасности, сообщил источник в министерстве обороны Сирии.

Он подтвердил, что турецкие самолеты дважды вторгались в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики.

Источник также сообщил, что силы противовоздушной обороны Сирии уничтожили шесть турецких ударных беспилотников над Идлибом.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что информация о том, что боевики, якобы, сбили из переносного зенитного ракетного комплекса российский бомбардировщик Су-24, не соответствует действительности. Сбитым объектом оказался турецкий беспилотник.

Ситуация в идлибской зоне деэскалации в последнее время серьезно обострилась. Там идут бои между армией Сирии, которую поддерживает Россия, и боевиками, которых поддерживает Турция.

С 1 марта воздушное пространство над Идлибской зоной деэскалации закрыто.